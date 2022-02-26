Dünya yıldızlarından barış çağrısı

ANGELINA JOLIE

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie (46), 12.3 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasından şu mesajı yayınladı: “Çoğunuz gibi benim de dualarım Ukrayna ile. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve güvenli yer arayan insanlar olduğunu biliyoruz. Odağım, savaş yüzünden yerinden olanların temel insan haklarının korunabilmesi için gereken her şeyin yapılmasını sağlamakta.”

BELLA ve GIGI HADID

Milano Moda Haftası’nda podyuma çıkan süper model kardeşler Bella (25) ve Gigi Hadid (26), Ukrayna’da yaşanan acılara duyarsız kalmadı. Gigi, “Kalbim Ukrayna için acıyor. Putin’in saldırıları, dünyadaki tüm demokratik ülkeler için tehdittir ve durdurulmalıdır. Barış, barış, barış” yazdı. Bella da aynı mesajı yayınladı ve tüm gün Ukrayna’ya yardım etmek isteyenler için dayanışma bilgileri paylaştı.

MILEY CYRUS

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus (29) da 206 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya sayfalarından tüm dünyayı duyarlı olmaya davet etti: “Nothing Breaks Like A Heart klibini çekmek için gittiğim Kiev’de inanılmaz bir sevgiyle kuşatılmıştım. Şimdi işgal edildiklerini duyuyorum. Bu savaş yeni bir göç krizine yol açabilir. Ukrayna’daki herkesle dayanışma içindeyim. Uluslararası toplumu bu şiddeti durdurmaya çağırıyorum” dedi.

KENDALL JENNER

ABD’li süper model Kendall Jenner (26), Ukrayna için dua ettiğini söyledi ve ülkenin nasıl işgal edildiğini gösteren grafiği paylaşarak 220 milyon takipçisinin duyarlılığını artırdı.

STEPHEN KING

Efsanevi yazar Stephen King (74), “Çocukken parkta öğrendiğimiz bir kural vardı: Büyük çocuk küçüğü döverken öylece durup bakmazdın. Büyük çocuğu durdurmak için en az bir iki tane geçirirdin. Doğru olan buydu” diyerek Rusya’nın kendisinden çok daha küçük bir ülke olan Ukrayna’yı işgaline sessiz kalan dünya devi ülkeleri eleştirdi.

CARDI B

ABD’li rapçi Cardi B (29), “Umarım dünya liderleri güç gösterisi için trip atmayı bırakır ve zaten büyük bir krizin içinde olan dünyada gerçekten etkilenen vatandaşları düşünürler. Savaş, yaptırımlar, işgaller, liderlerin dert edineceği son şey olmalıdır” dedi.

SEAN PENN

Oscarlı oyuncu Sean Penn (61), savaş başlamadan kısa süre önce gittiği Ukrayna’da yaşananların belgeselini çekiyor. Bir yıldır süregelen gerilim hakkında belgesele hazırlanan Penn, bu hafta başında Ukrayna’ya gidip lider Zelenskiy ile görüştü, basın toplantılarını da yerinde takip ediyor.