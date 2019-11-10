Akademi ödüllü Francis Ford Coppola, Susanne Bier ve Ron Howard'ın uluslararası prodüksiyonlarında rol alan Romanyalı oyuncu Ana Ularu, İzmir Kısa Film Festivali kapsamında İzmir'e geldi.

Festivalde gerçekleştirilen Altın Kedi Ödülleri'nin yarışma jürisinde görev alan Ularu, yarışmanın jüri üyeliğini yapan dünyaca ünlü aktörü Marc Rissmann'la sık sık yakınlaştı.









Yaklaşık bir hafta boyunca İzmir'in en özel yerlerini gezen Ana Ularu ile Marc Rissmann'ın aşkı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül töreninde tavan yaptı.

Tören boyunca birbirinden ayrılmayan, el ele, dudak dudağa görüntülenen çift, davetlileri ve gazetecileri umursamadı.





Aydın ÇETİNKAYA



