Magazin Dünya yıldızlarının kara kutusu konuştu

Dünya yıldızlarının kara kutusu konuştu

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Dünya yıldızlarının kara kutusu konuştu

Süper yatlarda 14 yıl çalışan Kate Chastain dünya yıldızlarının en pahalı yatlarla çıktıkları gezilerde sırlarına ortak oldu.

26 Eylül 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’li Kate Chastain (38) 2007’de bir süper yatta başladığı hostesliği tam 14 yıl sürdürdü. Chastain, bu sayede hem dünyayı gezdi hem ünlülerle tanıştı hem de iyi bir servet edindi. Görev aldığı birçok süper yatta gizlilik anlaşması imzaladığı için anılarının çoğunu kendine saklamak zorunda. Ancak dünyanın en sevilen yıldızlarına hizmet eden Chastain, ‘başına dert açmayacak’ bilgileri paylaştı. İşte dünya yıldızlarının tatil sırları:

AŞK TATİLLERİ

  • Kim Kardashian ve Kanye West, aşk yaşamaya başladıklarında St Tropez’de her yıl ünlülere verilen yat partisine katılmıştı. Dünya henüz onların birlikte olduğunu bilmiyordu.
  • Saint Martin adasında demirlediğimizde komşu süper yatlardan birinde Beyonce ve Jay Z çiftini görmek sürpriz olmuyor. En çok bu adada tatili seviyorlar.
  • Leonardo DiCaprio’nun süper yat tatili için tercihi St Barts adası. Sessiz ve cömert bir tatilci.

KENDİ YATLARI DEĞİL

  • Ünlülerin çoğu süper yatları kiralıyor ya da misafir oluyor. O nedenle kalkanları iniyor. Karadaki hayata göre daha anlayışlı oluyorlar.
  • Bir süper starın yatta bana “İç çamaşırımı gördün mü?” diye sorması olağan bir diyalog.
  • Süper yatlar arası çalışanlar da aşk yaşıyor. Saint Thomas adasında başka yatta çalışan sevgilimle jakuzi keyfi yapmıştık. Bir ay sonra o yatta Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas tatil yapıyordu.

Günde 16 saat çalışma gerektiren süper yatta kazançlar çok yüksek. 12 kişilik bir mürettebat bir süper yatta haftalık ortalama 300 bin dolar alır ve eşit bölüşür. Bahşişler de haftalık en az 5 bin doları bulur.

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