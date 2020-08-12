Magazin Dünyaca ünlü aktör Adana'da hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü aktör Adana'da hayranlarıyla buluştu

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Dünyaca ünlü aktör Adana'da hayranlarıyla buluştu

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Adana’da hayranlarıyla bir araya geldi.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Aamir Khan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bıraktığı, 1994 ABD yapımı "Forrest Gump"ın uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" adlı filminin kalan çekimleri için Niğde’de yer bakmasının ardından Adana’yı ziyaret etti. Filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’nın yanı sıra Adana ve İstanbul’da çekeceği öğrenilen Khan’a, hayranları büyük ilgi gösterdi.

AA

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