Dünyaca ünlü aktris Eva Longoria evde saçlarını hangi marka boya ile boyadı?
Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu Eva Longoria da saç bakımını evde kendisi yapan ünlüler arasına katıldı. Eva Longoria, bu süreçte saçlarındaki beyazları kapatmayı da ihmal etmedi. Evde saçlarını kendisi boyayan güzel oyuncu, tercihini L’Oréal Paris Excellence Crème’den yana kullandı.
02 Haziran 2020, Salı 15:36 Son Güncelleme:
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Eva Longoria, evde bulunduğu sürede saçlarındaki beyazlardan kurtulmak için saçlarını kendi boyamaya karar verdi. Başarılı oyuncu Longoria, saçlarını boyadıktan sonra “Ev konforunda bunu yapabilmek çok iyi oldu. Kendine bakmak, kendine verdiğin değerdir. Çünkü şimdi, her zamandan daha fazla biz buna değeriz” dedi.
Profesyonel uygulamalardan ilham alan Excellence Creme içerdiği zenginleştirilmiş 3’lü bakımı sayesinde daha zengin renklerin yanı sıra daha zengin bakım da sunuyor. Excellence Creme evde saç boyamak için gerekli içerikleri kutusunun içerisinde barındırıyor; koruyucu krem boya ile saç rengine bakım, pH dengeli bakım şampuanı ile saç derisine bakım, ağırlaştırmayan besleyici maske ile saçlara bakım yapıyor.