Eva Longoria, evde bulunduğu sürede saçlarındaki beyazlardan kurtulmak için saçlarını kendi boyamaya karar verdi. Başarılı oyuncu Longoria, saçlarını boyadıktan sonra “Ev konforunda bunu yapabilmek çok iyi oldu. Kendine bakmak, kendine verdiğin değerdir. Çünkü şimdi, her zamandan daha fazla biz buna değeriz” dedi.

Profesyonel uygulamalardan ilham alan Excellence Creme içerdiği zenginleştirilmiş 3’lü bakımı sayesinde daha zengin renklerin yanı sıra daha zengin bakım da sunuyor. Excellence Creme evde saç boyamak için gerekli içerikleri kutusunun içerisinde barındırıyor; koruyucu krem boya ile saç rengine bakım, pH dengeli bakım şampuanı ile saç derisine bakım, ağırlaştırmayan besleyici maske ile saçlara bakım yapıyor.