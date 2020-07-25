Dünyaca ünlü bir etkinlik daha iptal edildi

Corona virüs salgını nedeni ile dünyaca ünlü etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı’nda her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı dünyaca ünlü yılbaşı partisi corona virüs salgını nedeni ile iptal edildi. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivela, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar korona virüse karşı bir aşının bulunma ihtimalinin olmadığına değinerek, "Partinin bu salgın döneminde organize edilmesi mümkün değil" dedi.

Belediye Başkanlığı Ofisi, tarafından yapılan açıklamada ise yılbaşı partisinin salgın nedeni ile sanal ortamda yapılamasının gündemde olduğunu aktarırken, televizyonlardan ve dijital ortamlardan şovların yayınlanması için çalışma yapılacağını açıkladı. Ofis, geleneksel havai fişek gösterisinin ise yapılacağını duyurdu.

Rio Karnavalı da iptal edilebilir

Rio de Janeiro şehrinde yapılan dünyaca ünlü diğer bir etkinlik olan Rio Karnavalı da bu sene salgın nedeni ile iptal edilebilir. Karnaval sırasında geçit törenine katılan samba okulları önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar Covid-19 aşısının bulunmaması durumunda yürüyüş yapmayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Brezilya’da toplam corona virüs vaka sayısı 2 milyon 355 bin 920’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 bin 562’ye yükseldi. Brezilya, dünyada salgından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İHA