Dünyaca ünlü çift Bodrum'da dudak dudağa yakalandı
Dünyaca ünlü isim Katy Perry ile Oscar ödüllü Orlando Bloom, Türkiye'ye geldi. İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum'a geçen Katy Perry ile Orlando Bloom, denizde aşka geldi.
01 Temmuz 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Oscar ödüllü nişanlısı Orlando Bloom ile tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı. İkili, sabah saatlerinde deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı. Ünlü oyuncular bir ara denizde aşka gelerek öpüştü.
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