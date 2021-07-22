Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü DJ Antonis Karagounis, müzik aletlerini elektrik prizine takmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti.
22 Temmuz 2021, Perşembe 21:42 Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve ödüllü DJ'lerinden Antonis Karagounis, 48 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne; Selanik'te bulunan bir müzikholde, aletlerin fişlerini prize takmak isterken elektrik akımına kapılması neden oldu.
Yunanistan'da müzik dünyasını yasa boğan Karagounis'in ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Müzikhol ise mühürlendi.
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