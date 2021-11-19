Kültür & Sanat Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler 'Gala Bale'de sahnelenecek

Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler 'Gala Bale'de sahnelenecek

Kültür & Sanat

Dünyaca ünlü eserlerden seçkiler 'Gala Bale'de sahnelenecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), klasik ve modern balenin en önemli eserlerinin seçkilerinden oluşan "Gala Bale"yi izleyiciyle buluşturacak.

19 Kasım 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ADOB ve Modern Dans Topluluğu sanatçılarınca sahnelenecek eserin prömiyeri, yarın saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde yapılacak.

Eserde Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Fındıkkıran, Flame de Paris, Diana & Action, H'arlequin, Gopak, C-19, Milonga del Angel, Tango's, Vivo Quartet ve None of Us gibi dünyaca ünlü eserlerden seçkiler yer alacak.

Petipa, Ivanov, Vainonen, Zakhorov, Fernando, Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Armağan Davran, Volkan Ersoy, Nilgün Demireller, Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner'in koreograflığını yaptıkları eserleri Sanem Subaygil ve İlke Sayıner sahneye koyacak.

Ali Gökdemir'in ışık, Naile Ahmedova'nın piyanist imzası taşıdığı eser, 25 ve 27 Kasım'da da sahnelenecek.

AA

Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Kendi yazdığın diziyi seyrederken ağlamak
Şule Özdemir
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Burak Akkul
Bulgaristan'ın batan güneşi: Varna
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
İstanbul Modern’den çocuklar için sanat
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Gladyatörler şehri' Stratonikeia'daki çalışmalara kadın eli değiyor