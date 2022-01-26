Magazin Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, İstanbul’a geliyor

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Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Billboard dergisinin müziğini; ‘duygusal, işlenmemiş ve Jeff Buckley ile karşılaştırılabilecek kadar dingin´ olarak tanımladığı, BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Ülkemizde daha önce verdiği konserlerinin biletleri haftalar öncesinde tükenen Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında Epifoni organizasyonu ile İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

’Another Love´ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down´ı, 2013 yılında çıkardı. Geçtiğimiz yıl son albümü ’Monsters’ı yayınlayan Tom Odell, romantik şarkılarını Türk hayranları için seslendirecek.

(DHA)

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