Dünyaca ünlü lüks gemide akılalmaz ölüm!

Dünyanın en büyük lüks yolcu gemilerinden ‘Freedom of the Seas’, Karayip kıyılarını geziyordu. Porto Riko’nun başkenti San Juan’a demirleyen geminin 11’inci katından bebek Chloe Wiegan, rıhtımın beton zeminine çakıldı. Hastaneye kaldırılan 19 aylık Chloe Wiegan kurtarılamadı.

DEDESİNİN ELLERİNDEN FIRLAMIŞ!

ABD’nin Indiana eyaletinden olan Chloe, en son dedesi Salvatore Anello’nun kucağında görülmüştü. Porto Riko medyası Anello’nun, ayağının kaydığını ve torunu Chloe’nin ellerinden fırladığını yazdı. 46 metre yüksekten düşen Chloe’nin kimliği, komiser babasına Indiana emniyetinden taziye dilekleri gelince belirlendi. Wiegan çiftinin her ikisinin de, anne ve babaları gemideydi.