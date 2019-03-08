Dünyaca ünlü model hayatını kaybetti

Kanadalı manken Elly Mayday, pençesine düştüğü hastalık sebebiyle 30 yaşında hayatını kaybetti.

08 Mart 2019, Cuma 16:49
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Dünyaca ünlü model hayatını kaybetti

Elly Mayday, 2013 yılında amansız hastalığa yakalandı.

Doktorlar, genç modele yumurtalık kanseri teşhisi koydu. Tedavisi olumlu giden Elly Mayday'in hastalığı 2017'de nüksetti ve yeniden tedaviye başladı.

Büyük beden modeli olarak çalışan Kanadalı güzel, dün kansere yenik düştü. Ailesi kızlarının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Facebook'ta 500 bin, Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan ünlü model, vücudundaki kesikleri, yaraları ve ameliyat izlerini sergilemekten çekinmiyordu.

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