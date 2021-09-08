Uzun süredir Danny Fukijawa ile aşk yaşayan ABD'li oyuncu Kate Hudson'dan çok konuşulacak itiraflar geldi. 42 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar beni eleştirebilir ama çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyerek şaşkınlık yarattı.

"HENÜZ KOMŞULARIMLA SORUN YAŞAMADIM"

Sözlerini sürdüren Hudson, "Bazı akşamlar evde üstsüz (Sütyensiz) dolaşıyorum. Henüz komşularımla bir sorun yaşamadım. Sevgilim Danny Fukijawa'da bana çok karışmıyor" dedi.

Snob Magazin