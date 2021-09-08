Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı

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Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson'dan çıplaklık itirafı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Kate Hudson'dan katıldığı televizyon programında samimi itiraflar geldi. Hudson, çıplaklığı sevdiğini ve bazı zamanlar evinde üstsüz dolaştığını söyledi. Hudson, şu ana kadar çıplak gezmesi yüzünden komşularıyla bir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 01:47 Son Güncelleme:
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Uzun süredir Danny Fukijawa ile aşk yaşayan ABD'li oyuncu Kate Hudson'dan çok konuşulacak itiraflar geldi. 42 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar beni eleştirebilir ama çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyerek şaşkınlık yarattı.

"HENÜZ KOMŞULARIMLA SORUN YAŞAMADIM"

Sözlerini sürdüren Hudson, "Bazı akşamlar evde üstsüz (Sütyensiz) dolaşıyorum. Henüz komşularımla bir sorun yaşamadım. Sevgilim Danny Fukijawa'da bana çok karışmıyor" dedi.

Snob Magazin

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