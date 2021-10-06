Dünyaca ünlü oyuncu Lenka Peterson'dan üzücü haber
Bir dönemin efsane isimleri arasında yer alan ABD’li oyuncu Lenka Peterson 95 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Lenka Peterson’un ölüm haberini ailesi açıkladı.
06 Ekim 2021, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
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Lenka Peterson, Roxbury, Connecticut’taki evinde vefat etti. Peterson'ın ailesinden yapılan açıklamada, 95 yaşındaki oyuncunun uykusunda öldüğü duyuruldu.
BİR ÇOK YAPIMDA ROL ALMIŞTI
Peterson, sinema kariyerine, Elia Kazan’ın 1950 yapımı “Panic in the Streets” filmiyle başladı. Peterson filmde, Richard Widmark ile beraber rol aldı. Oyuncunun filmleri arasında “The Phenix City Story”, “Dragnet” “Take Care of My Little Girl”, “Black Like Me”, “Homer”, “Lifeguard” ve “Jeffrey” bulunuyor. Peterson, son olarak 2006 yapımı “All the Kings Men”in yeniden çevriminde oynadı.