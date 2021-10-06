Lenka Peterson, Roxbury, Connecticut’taki evinde vefat etti. Peterson'ın ailesinden yapılan açıklamada, 95 yaşındaki oyuncunun uykusunda öldüğü duyuruldu.

BİR ÇOK YAPIMDA ROL ALMIŞTI

Peterson, sinema kariyerine, Elia Kazan’ın 1950 yapımı “Panic in the Streets” filmiyle başladı. Peterson filmde, Richard Widmark ile beraber rol aldı. Oyuncunun filmleri arasında “The Phenix City Story”, “Dragnet” “Take Care of My Little Girl”, “Black Like Me”, “Homer”, “Lifeguard” ve “Jeffrey” bulunuyor. Peterson, son olarak 2006 yapımı “All the Kings Men”in yeniden çevriminde oynadı.







