Magazin Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

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Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını kaybetti

88 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Alex Cord, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan evinde yaşamını yitirdi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Alex Cord'un Teksas'taki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. 88 yaşındaki oyuncunun ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Ölüm haberini oyuncunun menajeri doğruladı. 55 bölümlük popüler dizi Airwolf'ta Archangel lakaplı Michael Coldsmith Briggs III'ü canlandırdığı rolüyle üne kavuşan Cord, 3 Mayıs 1933'e New York'ta doğmuştu.

İtalyan bir ailenin çocuğu olan Cord, çocuk felci geçirdiği için zor bir çocukluk yaşadı. Ailesiyle Wyoming'e taşındıktan sonra bir doktorun tavsiyesiyle at binerek ve terapi egzersizleriyle iyileşmeyi başardı.


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