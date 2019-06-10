Dünyaca ünlü rapçi Bushwick Bill hayatını kaybetti!

Geto Boys grubunun üyesi olan ünlü rap şarkıcısının ilerleyen pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumduğu bildirildi.

Gerçek adı Richard Shaw olan rap şarkıcısının, Pazar günü yerel saat ile 9:35'te Colorado'da bulunan hastanede öldüğü bildirildi.

Bushwick Bill'in menajeri rap şarkıcısının tedavi gördüğü esnada bile bir turne düzenlemek istediğini söyledi.

Teksaslı hip hop grubu Geto Boys'un üyesi olarak da bilinen şarkıcı, gruba 1986 yılınad dansçı olarak katılmıştı.

Ünlü şarkıcı Javon Boutte adında bir erkek çocuk babasıydı.



