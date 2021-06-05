Dünyaca ünlü sanatçı Francesco Maccapani Missoni'nin sergisi İstanbul'da!

İstanbul, Missoni Ailesi’nin genç üyesi Francesco Maccapani Missoni’nin eserlerine ev sahipliği yapıyor. Renkli kağıtlarla şaheserler yaratan Missoni'nin imzasını taşıyan 30 sanat eserinin yer aldığı sergi , iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla açıldı. Sergide konuklara sanatçının kendi yazdığı yemek kitabından tarifler ikram edildi.

Moda dünyasının önemli markalarından birinin yaratıcısı olan Missoni Ailesi’nin genç kuşak temsilcisi olan Francesco Maccapani Missoni’nin eserleri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Danışmanlığını Gizem Pamukçu, Hülya Şekercioğlu, Mehmet Korutürk’ün, küratörlüğünü ise ünlü isim Mariuccia Casadio’nun gerçekleştirdiği sergi düzenlenen özel bir davetin ardından ziyaretçilere açıldı.

Rosita ile Ottavio Missoni’nin torunu ve Angela Missoni ile Marco Maccapani’nin oğlu olan Francesco, mimarlık eğitiminin ardından, sanat ve gastronomiye olan özel ilgisi nedeniyle bu alanda çalışmalarına hız verdi. Yemek yapma tutkusundan ve ailesine yakınlığından hareketle yazdığı “The Missoni Family Cookbook” (Missoni Ailesi Yemek Kitabı) adlı kitabı 2018 yılında Assouline tarafından yayımlandı. Sergi öncesinde düzenlenen yemekte konuklara bu yemek kitabında yer alan tariflerden oluşan yemekler sergi açılışı öncesinde misafirlere sunuldu.

Missoni, boş zamanlarında renkli kâğıt şeritleriyle hayata geçirdiği dokuma tutkusunu geliştirdi. Bir süre sonra projelerini daha rafine hale getirerek çerçeveleri dokuma tezgâhı gibi kullanmaya başladı ve özel bir sırla kaplayarak çalışmalarını mükemmel hale getirdi. Bu şekilde başladığı sanatsal üretiminin sonucunda ortaya çıkan ilgi çekici ve merak uyandırıcı tuvallerini sergilemeye başladı. Bu eserlerden 30’a yakını Four Seasons Hotel Bosphorus’ta pop-up sergi olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.







