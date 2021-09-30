Kültür & Sanat Dünyaca ünlü tablo sahte çıktı

Dünyaca ünlü tablo sahte çıktı

Kültür & Sanat

Dünyaca ünlü tablo sahte çıktı

İngiltere'deki Londra Ulusal Galeri'de sergilenen Peter Paul Rubens'in Samson ve Delilah tablosunun yapay zeka tarafından yapılan bir karşılaştırmada sahte olduğu ortaya çıktı.

30 Eylül 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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T24'te yer alan habere göre, 40 yıl önce satın alınan ve Londra Ulusal Galeri'de sergilenen Peter Paul Rubens'in "Samson ve Delilah" adlı eserinin sahte olduğu belirlendi. Londra Ulusal Galeri, Peter Paul Rubens'in Samson ve Delilah eserini 1980 yılında satın aldı. Savaşçı Samson’un sevgilisi Delilah tarafından ihanete uğradığı eski bir ahit hikâyesini tasvir eden eser o dönem müzayedede satın alınan en pahalı üçüncü parça oldu. Yeni bir yapay zeka 40 yıldır müzede sergilenen eserin sahte olduğunu tespit etti.

SANATÇININ ÖZELLİKLERİNİ BELİRLİYOR

Testler, sanat eserlerinin kimliğini doğrulamak için algoritmalar kullanan bir İsviçre şirketi olan Art Recognition tarafından gerçekleştirildi. Firmanın aracı, derin bir evrişimsel nöronal ağa dayanıyor. Sistem, algoritmayı gerçek eserlerin görüntüleri eşliğinde eğiterek sanatçının özelliklerini belirliyor. Veri seti daha sonra görüntüleri daha küçük parçalara bölerek daha ince detayları yakalamaya odaklanıyor. Ardından da gerçek olma olasılığını değerlendirmek için resmin özelliklerini analiz ediyor.

TEKRAR TEST EDİLDİ, SONUÇ AYNI

Yapay zekâ, Samson ve Delilah’ı 148 gerçek Rubens tablosuyla karşılaştırdıktan sonra, sistem sanat eserine yüzde 91 oranında orijinal olmama olasılığını verdi.

Art Recognition’ın kurucu ortağı Carina Popovici, sonuçlar karşısında şaşkın olduğunu söyledi. Popovici "Hata yapmadığımızdan gerçekten emin olmak için deneyleri tekrarladık ve sonuç hep aynı çıktı. Her yama, her bir kare, yüzde 90’dan fazla olasılıkla sahte çıktı."

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