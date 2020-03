Dünyaca ünlü terapist Dr. Stan Tatkin İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü isimlerin terapisti Amerikalı Doktor Stan Tatkin, ömür boyu süren, sağlıklı ilişkilerin formülünü anlatmak üzere 21 Mart’ta İstanbul Raddison Blu Hotel’de bir seminer verecek. Dr. Stan Tatkin, seminerde katılımcılarla ilişki modellerini tartışacak ve güvenli bir ilişkinin en az beş özelliğini anlatacak. İkili ilişkilerde stres yönetimi, beynin iletişim, hafıza ve algıdaki hata potansiyellerini tanımlayabilme, bağlanma korkusu gibi konuların ele alınacağı seminerde, ayrıca evlilik ya da ilişki sürecinde çiftlerin birbirilerine nasıl yardımcı olabilecekleri ile ilgili de ipuçlarını verecek.

İlişki yönetiminin ele alınacağı seminer boyunca ‘beyin’ ve ‘bağlanma’ konularında temel bilgilere yer verilecek, ilişki sorunlarının erken tespiti, çatışmalarla baş etmek, yakınlığı artırmak, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek ve sağlıklı ilişki kurmak hakkında formüller paylaşılacak.

Dr. Stan Tatkin Kimdir?

Dr. Stan Tatkin, “Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz PACT® yönteminin (A Psychobiological Approach to Couple Therapy) geliştiricisi, araştırmacısı ve eğitmenidir. Son 15 yıldır, çalışmalarını California’da sürdürmekte olan Tatkin, ilişkide olmak isteyen çiftlerle ve bireylerle çalışmaktadır. Stan Tatkin ve eşi Tracey Boldemann-Tatkin, diğer psikoterapistleri bu yöntemi klinik uygulamalarında kullanmaları için eğitmek amacıyla PACT Enstitüsü'nü kurmuştur. Bunun yanı sıra Tatkin, UCLA Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak çalışmalarına devam etmekte ve dersler vermektedir. Lifespan Learning Institute'ün yönetim kurulundadır ve Harville Hendrix ve Helen LaKelly Hunt tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Relationships First'te ana üye olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Your Brain On Love, Wired for Love, Wired for Dating, Relationship Rx ve We Do kitaplarının yazarıdır. Stan Tatkin’in We Do kitabı, Biz Böyle Yapıyoruz adıyla Türkçeye de çevrilmiştir.