Dünyada 2,85 milyar kişi Facebook kullanıyor

Statista verilerine göre 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu. Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi.

2021 yılının ilk çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya göre 3,45 milyar insanın her ay şirketin Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi ürünlerinden birini kullandığını belirtti.

Öte yandan yalnızca Hindistan’da 290 milyondan fazla Facebook kullanıcısı var ve bu da onu Facebook izleyici boyutu açısından lider ülke yapıyor. Hindistan dışında, her biri 100 milyondan fazla Facebook kullanıcısı olan başka pazarlar da var. Bunlar sırasıyla 190 milyon, 140 milyon ve 130 milyon Facebook kullanıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya ve Brezilya. Türkiye ise listede 13. sırada yer alıyor.