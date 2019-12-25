Dünyada bir ilk: Akşamdan Kalma Müzesi

'Ben ne yaptım?'

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de aşırı alkol tüketiminin ardından sabah ne yaptığını hatırlamayan kişilerden toplanan eşyalarla müze kuruldu. ‘Akşamdan Kalma Müzesi’ adı verilen müzenin şu anda başka bir örneği daha yok. Müzede dünyanın her yerinden ilginç sarhoşluk hikayeleri ve akşamdan kalmış kişilerin yanlarında buldukları eşyalar var.

Bisiklet pedalı

Müzenin kurucusu Rino Dubokovic “Bir arkadaşım aşırı derecede alkol tükettiği gecenin sabahında cebinde bisiklet pedalıyla uyanınca bu müzeyi kurmaya karar verdim” dedi. Müzenin en dikkat çeken bölümü alkol dolu gecenin sona erdiği dağınık bir odayı temsil eden ‘Oda’ bölümü.