Yeni mutasyon en çok korkulan virüs oldu!
Bilim dünyası aşıların mutasyonlara karşı ve sürü bağışıklığında etkisini belirlemek için pilot şehir uygulamaları deniyor. Avusturya ve Brezilya’da aşılama deneyi başlatıldı. İki şehir, insan laboratuvarına dönüştürüldü.
06 Mart 2021, Cumartesi 10:04 Son Güncelleme:
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‘YÜZDE 70 DÜŞÜRÜYOR’
COVID-19’un her geçen gün yeni bir mutasyonuna rastlanıyor. Güney Afrika’da ortaya çıkan 501Y.V2 mutasyonu, en korkulan virüs oldu. Bu mutasyonun aşıların etkinliğini yüzde 70’e kadar düşürebileceği belirlendi. Avusturya’nın Tyrol bölgesinde de bu mutasyona rastlandı. Bölgeye bağlı Schwaz kentinin tamamının aşılanmasına karar verildi.
PFIZER AŞISI SEÇILDI
20 bin nüfuslu şehirde 16 yaşın üzerindeki herkese 11 Mart’tan itibaren Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak. Bu sayede aşının bu mutasyona karşı etkinliği anlaşılacak. Pandemi öncesinde geçimini kayak turizminden sağlayan şehir eski hayatına dönmek için bu uygulamayı heyecanla karşıladı. Vatandaşların üçte biri, ilk 24 saat içinde aşı olmak için kayıt yaptırdı.
BREZILYA’DA 30 BIN KİŞİ
Virüsle mücadelede küresel bir sorumluluk üstlenen Schwaz sakinleri için Avrupa Birliği, Avusturya’ya aşı paketinden ekstra 100 bin doz gönderdi. Brezilya’nın 45 bin nüfuslu Serrana kentinde de sürü bağışıklığının aşıyla sağlanıp sağlanmadığını anlamak için toplu aşılama yapılıyor. 45 bin nüfuslu kentte, 30 bin kişiye Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uygulanıyor.