Yeni mutasyon en çok korkulan virüs oldu!

‘YÜZDE 70 DÜŞÜRÜYOR’





COVID-19’un her geçen gün yeni bir mutasyonuna rastlanıyor. Güney Afrika’da ortaya çıkan 501Y.V2 mutasyonu, en korkulan virüs oldu. Bu mutasyonun aşıların etkinliğini yüzde 70’e kadar düşürebileceği belirlendi. Avusturya’nın Tyrol bölgesinde de bu mutasyona rastlandı. Bölgeye bağlı Schwaz kentinin tamamının aşılanmasına karar verildi.





PFIZER AŞISI SEÇILDI





20 bin nüfuslu şehirde 16 yaşın üzerindeki herkese 11 Mart’tan itibaren Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak. Bu sayede aşının bu mutasyona karşı etkinliği anlaşılacak. Pandemi öncesinde geçimini kayak turizminden sağlayan şehir eski hayatına dönmek için bu uygulamayı heyecanla karşıladı. Vatandaşların üçte biri, ilk 24 saat içinde aşı olmak için kayıt yaptırdı.





BREZILYA’DA 30 BIN KİŞİ





Virüsle mücadelede küresel bir sorumluluk üstlenen Schwaz sakinleri için Avrupa Birliği, Avusturya’ya aşı paketinden ekstra 100 bin doz gönderdi. Brezilya’nın 45 bin nüfuslu Serrana kentinde de sürü bağışıklığının aşıyla sağlanıp sağlanmadığını anlamak için toplu aşılama yapılıyor. 45 bin nüfuslu kentte, 30 bin kişiye Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uygulanıyor.

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