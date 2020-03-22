Dünyada corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

En fazla can kaybı olan ülkeler

Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", corona virüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" bilgisini paylaştı.

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