Dünya Dünyada corona virüs vaka sayısı 67 milyonu geçti

Dünyada corona virüs vaka sayısı 67 milyonu geçti

Dünya

Dünyada corona virüs vaka sayısı 67 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyonu aştı.

06 Aralık 2020, Pazar 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 4 bin 514'e yükseldi. ABD, 14 milyon 985 bin 142 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bu ülkeyi 9 milyon 653 bin 578 ile Hindistan, 6 milyon 577 bin 177 ile Brezilya, 2 milyon 460 bin 770 ile Rusya, 2 milyon 281 bin 475 ile Fransa, 1 milyon 709 bin 991 ile İtalya, 1 milyon 705 bin 971 ile İngiltere, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 459 bin 832 ile Arjantin, 1 milyon 362 bin 249 ile Kolombiya ve 1 milyon 171 bin 42 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 537 bin 15 kişi yaşamını yitirdi, 46 milyon 382 bin 900 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AA


İlgili Haberler
KKTC'den corona virüs karantinası kararıJaponya'da da corona virüs aşısı ücretsiz olacak


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD’li 40 diplomatın fenalaştığı gizemli rahatsızlığın sebebi bulundu