Dünya Dünyada corona virüsten iyileşen kişi sayısı 640 bini geçti

Dünyada corona virüsten iyileşen kişi sayısı 640 bini geçti

Dünya

Dünyada corona virüsten iyileşen kişi sayısı 640 bini geçti

Dünyada yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bini geçti.

20 Nisan 2020, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 640 bin 107 kişi iyileşti. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi. 

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (91 bin 500), İspanya (80 bin 587), ABD (71 bin 489), İran (59 bin 273), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (36 bin 578) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 442 bin 264'e ulaşırken, virüs nedeniyle 167 bin 893 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 634 bin 264 aktif enfekte vaka bulunuyor.

AA


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