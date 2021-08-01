Dünyada haber oldu! Türkiye’deki yangında dehşet anları…

Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınları dünya gündemini de meşgul ediyor. İngiliz Dailymail gazetesi bir grup arkadaşın yangından kaçış görüntülerini haberleştirdi.

Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği görüntülerde, otomobilleri de alevlerin içinden geçerek orman yangınından kıl payı kurtulan gençlerin kıl payı kurtulmaları gözler önüne seriliyor.

Türkiye'deki yangınlarda şimdiye kadar, altı kişi yaşamını yitirdi, evler yandı ve köyler ile sahil beldeleri boşaltılmak zorunda kaldı.





ALEVLER İKİ YANI DA SARDI

Arabanın arka koltuğunda oturan yolcular tarafından çekilen görüntülerde, iki yanı da alevlerin sardığı ve dumanın güneşi kapattığı bir orman yolunda ilerledikleri görülüyor.

Otomobil, her yönden dalgalanan alevlerin daha da büyüdüğü ve yoğunlaştığı gösterilen yolda ilerlemeden önce duraklıyor. Yolun ilerisinde, arabanın birkaç metre önünde alevlerden oluşan bir duvar yolu kapladığı için sürücü durmak zorunda kalıyor.

GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR

Arka koltukta oturan yolcular paniklediği için, sürücü aracı geri vitese takıp geldikleri yönde yola geri dönmek zorunda kalıyor.

Yeterince uzaklaştıkları düşünen filme çeken kişinin kısa bir süre arabadan indiği görülüyor - alevler yolun her iki yanında kükrerken hala - ama hızla diğerlerine arabanın içinde kalmaları için bağırarak tekrar araca atlıyor.

Ardından video kesiliyor ve birkaç dakika sonra arabayı gösteriyor, sonra orman yangınlarını daha güvenli bir mesafeden izleyen yolcuları gösteriyor.

BÖYLE KAÇTILAR

Görüntülerde aracı dışarıdan gösteren yolcular, otomobile gelebilecek olası hasarı değerlendiriyor. Arka planda duman yükselmeye devam ederken, arabanın bagajının bavullarla dolu olduğu gösteriliyor.

Otomobildekilerin nereye gidip geldikleri belli değil, ancak binlerce kişi yangın nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.