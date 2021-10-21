Beden Sağlığı Dünyada her yıl 10 kişiden biri gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor

Dünyada her yıl 10 kişiden biri gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor

Beden Sağlığı

Dünyada her yıl 10 kişiden biri gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2021 yılı Gıda Sistemleri Zirvesi raporlarına göre dünyada 10 kişiden 1'i her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor ve özellikle beş yaşın altındaki çocuklar, yüksek risk altında bulunuyor.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel raporuna göre gıda kaynaklı hastalıkların özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde artma olasılığı göz önüne alındığında, gıda güvenliği halk sağlığı için bir öncelik olması gerekliliği vurgulanıyor. Dr. Öğr. Üy. Füsun Zehra Özkan, günümüzde Gıda güvenliğini sağlamak ve gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Güvenli olmayan gıdaların çok eski zamanlardan beri sağlık sorunlarına sebep olduğuna dikkat çeken Özkan, “Gıda güvenliği tüm zamanlarda önemsenen ve etkin tedbirler alınması gereken konulardan biri. Dünyada Gıda güvenliği ile ilgili sorunlara yönelik BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlar ile her ülkenin ulusal organizasyonları, sivil toplum kuruluşları bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte ve gıda güvenliğinin sağlanması ve güvenli gıdaya erişim için çözümler üretmek üzere araştırmalar yürütüyor” dedi.

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