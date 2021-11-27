Dünyada ilk kez bir hastaya dijital 3D baskılı protez göz takıldı

Steve Varze, dünyada 3D göz protezi takılan ilk kişi oldu. Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nin Twitter hesabından "Steve Verze, dünyada dijital 3D baskılı protez göz takılan ilk kişi oldu. Steve, gözün 'harika' göründüğünü söylüyor" paylaşımı yapıldı. BBC'nin ameliyatla ilgili haberinde 3D baskılı gözün geleneksel akrilik protez göze göre daha gerçekçi olmasının beklendiğini aktardı.

Habere göre aynı zamanda hastaların proteze uyum sağlamaları için gereken süreyi yarı yarıya azaltarak 6'dan 3 haftaya indirmesi öngörülüyor.

Geleneksel protez takılmadan ve boyanmadan önce göz yuvalarını şekillendirmek için hastanın 2 saatlik bir seanstan geçmesi gerekiyor. Hastaneye göre 3D baskılı protezle, üretim süreci iki ila üç haftaya inerken, ilk randevu da sadece yarım saat sürüyor.

Varze, "Bu yeni göz harika görünüyor ve 3D dijital baskı teknolojisine dayalı olduğu için gitgide daha iyi olacak" diye konuştu.