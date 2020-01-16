Dünyada ilk kez filtreli tişört tasarlandı

Norveçli Carlings markası, dünyanın ilk ‘artırılmış gerçekliğe sahip tişörtü’nü üretti. Bakınca düz ve renksiz görünen tişört, aslında çeşitli ‘filtreler’e sahip. Özel bir uygulama ile akıllı telefon ve sosyal medya ile uyumlu çalışıyor. Tişörtün üzerine kodlu, çevre ve eşitlik sloganları var. Bu sloganlar, kişinin isteğine göre sosyal platformlardaki görüntülerinde beliriyor. Sosyal platformlar, tişörtü üzerindeki logo sayesinde algılıyor. Tişörtler, 11 Euro’dan satılıyor.

Norveçli marka Carlings'in ürün yelpazesi, sadece sanal olarak mevcut olan bir dizi tasarım ürün sunuyor.



