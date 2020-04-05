Kültür & Sanat Dünya’da ilk kez gerçekleşecek festival evinize geliyor

Dünya’da ilk kez gerçekleşecek festival evinize geliyor

Kültür & Sanat

Dünya’da ilk kez gerçekleşecek festival evinize geliyor

Dünya’da ilk kez gerçekleşecek muhteşem bir festival evlerinize geliyor. Instagram'dan siz de bu festivale dahil olabilirsiniz.

05 Nisan 2020, Pazar 03:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

5 Nisan Pazar günü saat 10:00 ‘da @onlinewellnessfestival Instagram hesabından canlı yayına bağlanarak, tüm gün sürecek festivale ücretsiz katılabilirsiniz.

Program

10:00 Orkun Kargöz - Yoga

11:15 Noyan Dülek - Cardio Mix

12:15 Özge Ersan - Pilates

13:00 Beste Önal - Family Workout

14:00 Aslıhan Aksun - Mandala

14:30 Hellio Faria - Samba Step

15:15  Atılgan Gümüş - Spor & Sağlık & Sanat Sohbetleri & Oyunculuk

16:00 Orçun Cinpir - Aerodinamik

16:45 Doğa Altıntaç - Balanced Body Barre

17:30 Sare Sare - Spor & Sağlık & Sanat Sohbetleri & Astroloji

18:00 Ayşegül Demirsoy - Happy Hour

19:00 Fatih Günaydın - Funky Dance

19:45 Noyan & Orkun - Kapanış 

https://www.instagram.com/onlinewellnessfestival/

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Gizem Şeho
Evde sporla kal
Gizem Şeho
Gülüm Dağlı
POSTA'nın karantina günlüğü
Gülüm Dağlı
Bengisu Özkes
Kaostan öte bir hayat hayal mi?
Bengisu Özkes
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinemaseverlerin takip etmesi gereken 10 Instagram hesabı