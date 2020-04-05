Dünya’da ilk kez gerçekleşecek festival evinize geliyor
Dünya’da ilk kez gerçekleşecek muhteşem bir festival evlerinize geliyor. Instagram'dan siz de bu festivale dahil olabilirsiniz.
05 Nisan 2020, Pazar 03:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
5 Nisan Pazar günü saat 10:00 ‘da @onlinewellnessfestival Instagram hesabından canlı yayına bağlanarak, tüm gün sürecek festivale ücretsiz katılabilirsiniz.
Program
10:00 Orkun Kargöz - Yoga
11:15 Noyan Dülek - Cardio Mix
12:15 Özge Ersan - Pilates
13:00 Beste Önal - Family Workout
14:00 Aslıhan Aksun - Mandala
14:30 Hellio Faria - Samba Step
15:15 Atılgan Gümüş - Spor & Sağlık & Sanat Sohbetleri & Oyunculuk
16:00 Orçun Cinpir - Aerodinamik
16:45 Doğa Altıntaç - Balanced Body Barre
17:30 Sare Sare - Spor & Sağlık & Sanat Sohbetleri & Astroloji
18:00 Ayşegül Demirsoy - Happy Hour
19:00 Fatih Günaydın - Funky Dance
19:45 Noyan & Orkun - Kapanış
https://www.instagram.com/onlinewellnessfestival/