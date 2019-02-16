Modacı Zeynep Kartal’ın, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019’da Londra saati ile 20.00’de Londra Presentation Studio’da tanıtılacak.





Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar İstanbul’daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek, Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı.

Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.



