Dünyada milyoner patlaması

İngiliz The Economist dergisi yeni servet raporunu yayınladı.

Rapora göre; dünya genelinde 46.8 milyon, dolar milyoneri bulunuyor. 2018 yılı ortalarından bugüne kadar listeye eklenen milyoner sayısı 1.1 milyon. Toplam milyoner sayısına bakıldığında 4 milyon Çinli, 3 milyon Japon, 2.2 milyon İngiliz, 2 milyon Alman milyoner bulunuyor.

Türkiye’deki milyoner sayısı 8 ayda 30 bin arttı

Almanya’yı Fransa, İtalya, Kanada, Avustralya, İspanya ve Hollanda izliyor. Amerika’daki milyoner sayısı ise yaklaşık 19 milyon. Ticaret savaşları ve resesyon korkusuna rağmen Amerika’daki milyoner sayısı son 1 yılda 675 bin adet arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Türkiye’deki milyoner sayısı ise 8 ayda 30 bin artarak 210 bin 54’e yükseldi.