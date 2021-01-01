Henüz anne karnında 27 haftalıkken kalp kapağı hastası olduğu belirlenen ve müdahale edilmediğinde ölüm riski bulunan bebek, dünyada nadir gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında sağlıkla dünyaya geldi.

Operasyon, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Karagöz ve Doç. Dr. Hakan Aykan, Prof. Dr. Ebru Aypar, Perinatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Deren, Prof. Dr. Özgür Özyüncü ve Uzm. Dr. Murat Çağan tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon hakkında bilgi veren Perinatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Deren, Aydemir çiftinin hastanelerine gebeliğin 27. haftasında akciğer damarında kritik darlık ve sağ kalp odacığının gelişmemesi nedeniyle başvurduğunu söyledi.

Genellikle böyle durumda gebeliğin sonlandırılmasının söz konusu olabildiğini ifade eden Deren, Çocuk Kardiyoloji ve Perinatoloji Bilim Dalı tarafından yapılan konseyle anne karnındaki bebeğe müdahale kararı alındığını anlattı. Deren, şunları kaydetti:

"Günümüzde doğumsal kalp hastalıklarının tanısı anne karnında konulabilmektedir. Normal bir kalpte 4 odacık bulunmaktadır. Anne karnındaki bebeğin kalp kapakçıklarından birinin gelişmemesi sonucu o kapağın bulunduğu kalp odacığının gelişimi de engellenmiş olmaktadır. Bebek doğumundan itibaren birçok cerrahi girişim gereksinimi duyabilmekte ancak tüm bu müdahalelere rağmen normal dört odacıklı bir kalbe sahip olamamaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda gebeliğin sonlandırılması önerilmektedir. Anne karnındaki bebekte gelişmemiş veya dar olan kapağa müdahale edilmesinin bu zincirleme sürece engel olabileceği bilinmektedir.

Kalp normalde yüksek yüke karşı çalıştığında kalp kası iflas eder ve kalp yeterince çalışamaz hale gelir. Bizim planımız, bu engeli ortadan kaldırarak zaman kazanmak ve sonrasında da tedaviyi yapmak oldu."

"Oldukça başarılı bir işlem oldu"

Prof. Dr. Tevfik Karagöz de bebeğe henüz 24 haftalıkken başka bir merkezde tanı konulduğunu hatırlatarak, akciğerde damar kapağında ciddi darlık olmasının sağ karıncığın giderek kalınlaşmasına ve kapasitesinin küçülerek bebeğin sağlığını tehdit etmesine yol açtığını ifade etti.

Bebeğin müdahale edilmeden dünyaya gelmesi halinde ise kalp sağlığının normal bireyler gibi olamayacağını anlatan Karagöz, anne karnında yapılan operasyonla akciğer damarındaki darlığın ve sağ karıncıktaki küçülmenin giderilebildiğini aktardı.

Prof. Dr. Karagöz, operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Öncelikle kadın doğum uzmanı hekimler, özel bir iğne ile anne karnındaki bebeğin kalbine ulaşmak için işlemi gerçekleştirdi. Bebeğin kalbine girilen iğne, darlık olan kapağa kadar ilerletildikten sonra bu iğne içinden özel bir tel ilerletildi ve kapağın üzerinden geçildi. Kapak üzerinde uygun çapta bir balon şişirilerek kapaktaki darlık genişletildi. Oldukça başarılı bir işlem oldu.

İşlem sonrası bebeğimizde bir sıkıntı yaşanmadı. Yakın takip edilen hastamızın akciğer damar kapağındaki darlığın azaltılmasıyla kalp odacık gelişiminin de düzeldiği izlendi. Doğum sonrasında da tekrar bir değerlendirme yapıldı. Anne karnındayken bebeğe yapılabilecek balonun çapı sınırlı olduğundan kapaktaki darlık bir miktar daha devam ediyordu. Doğumdan sonra mevcut darlığa tekrar balon uygulaması yapıldı."

"Başarı anlamında bizim vakamız ilk"

Doç. Dr. Hakan Aykan da gerçekleştirilen operasyonun dünyada nadir yapıldığını vurgulayarak, "Ülkemizde de daha önce yapılan birkaç vaka var ancak başarı anlamında bizim vakanın ilk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır." dedi.

Operasyonun oldukça riskli olduğunun altını çizen Aykan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlemin riskleri, işlemden sonra devam edebiliyor. Bebeğimiz, uygulanan işlemden sonra da olası riskler açısından çok yakın takip edildi. Herhangi bir sıkıntı yaratacak durumla karşılaşılmadı. Bebeğimiz 37. haftaya geldiğinde doğum için uygun şartlar sağlandıktan sonra sezaryen ile 2500 gram olarak doğdu. Anne karnındayken yapılan işlemin amacına ulaştığını görmek bizi mutlu etti. Bebeğin sağ karıncığı yapılan işleme bağlı olarak genişleme potansiyeli buldu ve normal 4 odacıklı kalp şekline gelebildi. Sonra kapaktaki darlığın tamamen gerilememesi üzerine doğum sonrası damarı genişletmek için bir balon uygulaması daha yapıldı."

Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aykan, "Bebeğimizi şu an yeni doğan servisinde herhangi bir destek tedavisi almadan ve bir cerrahi gereksinimi olmayacağını düşündüğümüz pozisyonda izliyoruz ve 1-2 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi.

Doç. Dr. Aykan, bebeğe müdahale yapılmaması durumunda normal bir kişideki gibi kalbe sahip olamayacağını aktararak, "İlerleyen dönemlerde bu tür hastalar gibi bebeğimiz de bir dizi ameliyat geçirmek zorunda kalacaktı." bilgisini verdi.

"Türk hekimlerine teşekkür ediyorum"

Baba Hasan Göktan Aydemir de "Çok mutluyum. Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Bebeğimiz anne karnında bir kalp ameliyatı geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı görünüyor. Umarım her şey güzel olacak." diyerek duygularını dile getirdi.

Bebeğe Ayla Derin ismini verdiklerini ifade eden Aydemir, güzel günler göreceklerine inancının arttığını söyledi.



