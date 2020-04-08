Dünyada ve Türkiye'de corona virüste son durum
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 21:59 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
https://twitter.com/iletisim/status/1247951164093718528
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