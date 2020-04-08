Türkiye Dünyada ve Türkiye'de corona virüste son durum

Dünyada ve Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye

Dünyada ve Türkiye'de corona virüste son durum

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 21:59 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.



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