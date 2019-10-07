Dünyadaki en iri kuş: Harpy Kartalı

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Ender türlerden biri olan Harpy Kartalı, sosyal medya platformlarında fotoğraflarının yayılmasının ardından ünlü oldu. Dış görüntüsü ile dehşete düşüren, bir o kadar da ilham verici Harpy Kartalı, dünya üzerindeki en güçlü yırtıcılardan biri.

Harpy Kartalı o kadar iri ki, adeta kostüm giymiş bir insana benziyor. Hatta bazı insanlar onu 'insan kuş' olarak betimliyor.









Harpy Kartalı'nın özellikleri

Yetişkin bir Harpy Kartalı’nın kanat uzunluğu 2 metreden fazla ve ağırlığı da 10 kiloya kadar varabiliyor.

Harpy Kartalı’nın pençeleri ise 13-15 santim arasında değişiklik gösterebiliyor.









Vahşi doğada tembel hayvanlar ve maymunlar, Harpy Kartalı’nın ana yemeğidir.

Harpy Kartalları’nın 2 türü var; Amerikan ve Papua. Brezilya’da ise Harpy Kartalı’na Kraliyet Şahini deniyor.









Harpy Kartalı nerede yaşar?

Harpy Kartalı’nın nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.

Yaşam alanı Orta Amerika olan Harpy Kartalı’nın dünya üzerinde 50 binden az kaldığı ifade ediliyor.







