Uzak asteroitlerden dünyadaki nadir metallerini getirme teknolojisindeki çalışmalar devam ediyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bu kapsamda, 2022'de büyük ölçüde metalik olduğu düşünülen 16 Psyche adlı büyük bir asteroide “Psyche” misyonunu başlatacak.

Bununla birlikte, NASA 2022’de yalnızca 16 Psyche'yi yörüngesine oturmayı ve asteroit ile ilgili daha fazla çalışma yapmayı planlıyor. Uzay ajansı 2026'ya kadar Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan asteroide ulaşamayacak.

Araştırmacılar, bir gün demir, nikel ve kobalt çıkarılabilecek, Dünya'da veya uzayda kullanılabilecek, metal bakımından zengin, Dünya'ya yakın iki asteroidi keşfetti.

Yüzde 85'i metal

Yeni keşfedilen asteroitlerin yüzde 85'i metal olduğu açıklandı. Birinin ise Dünya’nın rezervlerinden daha fazla demir, nikel ve kobalt içerdiği belirtildi.

Planetary Science Journal'da yayımlanan çalışmada, ışığı 16 Psyche'ye benzeyen 1986 DA ve 2016 ED85 adlı iki asteroit incelendi. Araştırmacılar gözlem yapmak için Hawaii adasındaki NASA Kızılötesi Teleskop Tesisi’ni kullandılar.

Diğer taraftan Güneş sistemindeki metal bakımından zengin en büyük gökcisiminin Psyche 16 olduğu kabul ediliyor. Dünya'dan yaklaşık 370 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit 226 kilometre genişliğe sahip. Demir ve nikelden ibaret olan Psyche 16’ının oluşumu sırasında başarısız olan bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülüyor.

Dünya'ya çok daha yakınlar

1986 DA ve 2016 ED85’nin yüzey genişlikleri , 16 Pysyche’e göre olduça küçük ve sadece birkaç kilometre uzunluğa sahipler. Ancak, Dünya'ya Psyche'den çok daha yakınlar, bu yüzden madencilik için iyi birer hedef oluşturuyorlar.

Arizona'daki Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nden çalışmanın başyazarı Juan Sanchez, "Analizimiz, her iki asteroidin de en az yüzde 85’inin metal ve nikelden oluştuğunu gösteriyor. Bu asteroitler, Dünya'da bulunan mezosideritler gibi bazı taşlı demir göktaşlarına benziyor .Dünya'ya bu kadar yakın olan bu maden kaynaklarını keşfettiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Öte yandan araştırmacılar, 1986 DA ve 2016 ED85'in yörüngelerini inceleyerek, ana asteroit kuşağında 16 Psyche'ye ev sahipliği yapan dört olası asteroit ailesi belirledi.

Arizona Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü'nde lisans öğrencisi olan David Cantillo, “Bu iki 'mini Psyche'nin muhtemelen ana kuşaktaki büyük bir metalik asteroitten parçalar olduğuna inanıyoruz, ancak 16 Psyche'nin kendisinden değil. Dünya'da bulunan bazı demir ve taşlı demir göktaşlarının da Güneş Sistemi'ndeki o bölgeden gelmiş olması mümkün” dedi.