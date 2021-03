Dünyadaki zengin ülkeleri yarattığı skandal! Bunun adı açgözlülük…

Dünyada 2.6 milyon can alan ve 120.1 milyon kişiye bulaşan COVID-19 salgınına karşı, tarihin en hızlı geliştirilen aşılarıyla mücadele veriliyor. ABD’nin New York Times gazetesi, aşı adaletsizliğinin izini sürdü. Buna göre, 14 Mart 2021 itibarıyla dünyada 345.2 milyon doz aşı uygulandı. Yani, aşı olmaya uygun her 100 kişiye 4.5 doz düşüyor. Ancak aşıların çoğunu gelişmiş ülkeler stokladığından aşı dağıtımında küresel bir eşitsizlik yaşanıyor. Zira Kuzey Amerika’da her 100 kişiye 18 doz, Avrupa’da 11 doz, Güney Amerika’da 4.7 doz, Asya’da 2.6 doz, Afrika’da 0.4 doz, Okyanusya’da ise 0.3 doz düşüyor.

ÜÇ TUR AŞILAMAYA YETER

En orantısız aşı oranı İsrail’de. Her 100 kişi için ülkede 103.7 doz aşı stoğu mevcut. Gelişmiş ülkelerde 2021 sonuna kadar tüm nüfuslarını üç kez aşılamaya yeterli doz bulunuyor. Öte yandan yoksul ülkelerde bu yıl her 10 kişiden 9’u aşılanamayacak. Tek doz aşılamada rekor, 97 bin nüfuslu ülkesinin yüzde 63’ünü aşılayan ada ülkesi Seyşeller’de. Onu, yüzde 58 ile İsrail izliyor. İki doz aşılamada ise rekor yüzde 46 ile İsrail’de. Nüfusun yüzde 35’ine tek doz aşı uygulayan İngiltere üçüncü sırada. Türkiye, her 100 kişiye 13 doz aşı ile dünya ortalamasının üzerinde.

HANGİ AŞILAR?

Dünyada şu an devletler tarafından onaylı olarak kullanılan 10 aşı var. İşte en sık kullanılan aşılar:

Pfizer-BioNTech: 72 ülkede

Oxford-AstraZeneca: 68 ülkede

Moderna: 32 ülkede

Sputnik V: 17 ülkede

Sinopharm (Pekin): 17 ülkede

Sinovac: 12 ülkede

Sinopharm (Vuhan): 2 ülkede

Johnson&Johnson: 2 ülkede

EpiVacCorona: 1 ülkede

Covaxin: 1 ülkede

- Son bir yılda her 30 dakikada 1 sağlık görevlisi öldü.

- İşçi sınıfının gelir kaybı 3.7 trilyon dolar oldu, en zenginlerin serveti 3.9 trilyon dolar arttı.

- 3 milyarın üzerinde kişinin temel sağlık hizmetlerine erişimi bile sağlanamadı.

MAÇ ÖNCESİ BİR DOZ

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz aşı hizmeti veriyor. Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısı kullanılıyor. 18 yaş üstü tüm taraftarlara uygulanıyor.

İsrail’de bir yıl sonra stadyumlarda tribünler taraftarlara açıldı. Seyirci sayısı 1500 ile sınırlandırıldı. İki doz aşıyı da yaptırmış olma şartı konuldu. Mart 2020’den bu yana ilk kez bu hafta sonu taraftarlar maçları tribünden izleyebildi.