Dünyadan koronavirüs haberleri: Bir öksürüğün hikayesi

Salgın, zengin fakir ayırt etmeden can alıyor, sınır dinlemeden yayılıyor. Dünya savaşlarındaki yıkımın, Soğuk Savaş’ın bile önleyemediği sınırsız Avrupa ve serbest dolaşım hayali can çekişiyor. Dev şirketler iflas ederken, Birleşmiş Milletler küresel zararın trilyonlarca doları bulacağını belirtiyor. Duvar örülen sınırların, güçlü ekonomilerin aslında ne kadar zayıf olduğu meydana çıkarken; bir anda patlak veren ortak kriz tüm insanlığa, dünyadaki her bireye tek tek bağlı ve ondan sorumlu olduğunu tarihte hiç görülmediği kadar güçlü şekilde hissettiriyor.

Yeni doğan bebek virüsü yeniyor

İngiltere’de yeni doğan bir bebeğe önceki gün koronavirüs teşhisi konulmuştu. İngiliz doktorlar dün; bebeğin tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hiçbir hayati bir tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Doktorlar, bebeğin kısa süre içinde virüsü yeneceğinden emin olduklarını dile getirdiler.

İtalya’da korkunç rekor

COVID-19 salgınının en hızlı yayıldığı ülke hâline gelen İtalya’da 24 saatte ölü sayısı 368 artarak 1.809’a çıktı. Bu salgının başladığı günden beri bir ülkedeki en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. Vaka sayısı ise 3 bin 590 artarak 24 bin 747’ye yükseldi. İtalyan Sağlık Yüksek Enstitüsü İtalya’da ölenlerin yaş ortalamasının 79.4 olduğunu açıkladı. Ülkedeki ölüm oranının yüksek olmasının, Japonya’dan sonra dünyadaki en yaşlı nüfusu barındırmasıyla ilişkilendirildi.

30 dakikada 1 cenaze

Avrupa basınına konuşan İtalyan hemşire ve doktorlar ise ölenlerin yaş ortalamasının hızla düştüğünü dile getirdi. Ölümlerin çok olmasının bir diğer nedeni olarak tıbbi cihaz yetersizliği gösterildi. Virüsün ilk patlak verdiği yerlerden 120 bin nüfuslu Bergamo’da, her yarım saatte bir cenaze kaldırılıyor. Karantina yüzünden yakınlarının cesetleriyle evde mahsur kalan İtalyanlar, cenaze hizmetlerinin 24 saate çıkarılmasını istiyor.

Küçücük bir virüs

Çin’in güneyinde bulunan Yunnan bölgesindeki bir mağaranın derinliklerindeki nalburunlu yarasalar milyonlarca yıldır koronavirüslerle iç içe yaşıyordu. Bir yarasa üzerindeki milyarlarca virüsten biri mutasyon geçirdi, diğer türlere bulaşabilecek bir hâl aldı. Milimetrenin 10.000’de 3’ü büyüklüğündeki o virüs çoğaldı. Vahşi hayvan eti tüketiminin yaygın olduğu 1.5 milyar nüfuslu Çin’de yolculuk etmeye başladı. Ücra bir köşedeki karanlık mağaradan çıkan virüs 1.700 kilometrelik yolu aşıp, 2019 yılı sonunda Çin’in 11 milyon nüfuslu ticaret merkezi Vuhan’daki yarasa, yılan, fare eti satılan bir pazara ulaştı. Ve virüsün bulaştığı ilk insan öksürdü...

Örtbas edildi

O öksürükle saçılan damlacıklar, 2 metre uzaklığa bile milyonlarca virüs taşıyordu. Saatte ortalama 20 kez yüzüne dokunan bir başka kişinin eli, virüs dolu damlacığı kendisine bulaştırdı. Havada 3 saate kadar tutunabilen virüs, dakikada 15-20 kez nefes alan bir başka insana geçti. Virüsü yayanlar birkaç ay içinde binlerce insanın ölmesine aracılık ettiklerinden habersizdi. Durumu ilk fark eden Dr. Li Wenliang, salgını dünyaya duyurmaya çalıştı. Çin’in örtbas politikası devreye girdi. Virüs taşıyan uçaklar Vuhan’dan havalanırken, Çinli yetkililer belki ülke imajını kurtarmak, belki işlerini korumak ya da yalnızca emirleri uygulamak için salgını gizliyordu.

Ortak mücadele

Virüs sınır, ırk, renk ayırt etmeden 3 ayda; 6 kıtaya, 155 ülkeye, 167 bin 519 kişiye bulaştı. 6 bin 455 kişi öldü. En büyük kayıp 3 bin 199 kişiyle Çin’de. Bin yıllık sınırsız Avrupa hayali birkaç ay içinde rafa kalkarken; İtalya ve İspanya’nın ardından dün Fransa’da günlük hayat askıya alındı. Ancak sınırlar, marketler, okullar kapansa da can almaya devam eden virüs, mücadelenin, dünya üzerindeki her bireyi kapsadığını her an hissettiriyor. Çin’in İran’a gönderdiği yardım malzemeleri dün ulaşırken, sağlık sistemi çöken İtalya’ya da yardım yağıyor. Hastalık belirtisi gösteren politikacılardan, TV yıldızlarına kadar herkes kendisini karantinaya alıyor.

Kıbrıs’ta sınırlar 16 yıl kapandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya yükseldi. 33 vaka görülen Kıbrıs Rum Yönetimi, kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Böylece 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl sonra ilk kez kapanmış oldu.

Virüs gölgesinde seçim

Fransa koronavirüs salgınının gölgesinde, yerel seçimlerin ilk turu için dün sandık başına gitti. Oy merkezlerinde virüse karşı önlemler alınmıştı ancak salgın yüzünden seçimin iptal edilmemesi tepki çekti. Çünkü ülkede restoranlardan sinemalara, kafelerden tiyatrolara her yer kapatılmıştı. Seçime katılımın düşük olduğu görüldü. Ülkede COVID-19’a bağlı vaka sayısı 4 bin 499, ölü sayısı 91.

Ateş düşürücüye dikkat!

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter’dan yaptığı açıklamada, COVID-19 şüphesi olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan ibuprofen ilaçlarını kullanmamasını istedi. Bu maddenin koronavirüs enfeksiyonunu daha kötü hâle getirdiğini kaydeden Fransız Bakan; virüs taşıdığı şüphesi olanların doktora danışmalarını, ateşi düşürmek için ise sadece parasetamol kullanmalarını önerdi.

Sokağa çıkana 200 bin TL’lik ceza

İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 96 artarak, 292’ye yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 798’ye çıktı. Olağanüstü Hâl ilan edilen ülkede seyahat ve kısmi sokağa çıkma yasakları yürürlüğe girerken polis, megafonlarla halkı uyarmaya başladı. Megafonlardan, sokağa çıkanların tutuklanacağı ve 27.500 Euro (yaklaşık 200 bin TL) ceza alacağı duyuruldu. Ülkede yalnızca gıda, ilaç alışverişi ve hastaneye gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlar için sokağa çıkılmasına izin veriliyor.

“Yaşlılar evden çıkmasın”

İngiltere’de COVID-19’a bağlı ölüm sayısı 35’e, vaka sayısı 1.372’ye çıktı. Sağlık Bakanı Matt Hancock virüsün ülkenin büyük bölümüne yayılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, başta solunum cihazı olmak üzere yeterli sayıda tıbbi cihaz olmadığını dile getirdi. Bakan Hancock, 70 yaş üstündekilerden 4 ay boyunca evlerinden çıkmamalarını istedi. Hollanda’da dün okullar tatil edildi.