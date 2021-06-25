Dünyadan rekor sıcaklık haberleri peş peşe geliyor. Türkiye yazın ilk ayı yağışlarla geçiyor. Yer yer kuvvetli yağışlar, gündelik hayatta aksamalara dahi yol açıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı raporunda yurt geneli için 1 haftalık tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Bugün yer yer yağışın etkisini gösterdiği Marmara'da sıcaklıklar en yüksek 28 ila 35 arasında ölçülecek. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesinde ise yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Cumartesi günü Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkisini gösterecek. Akdeniz'in doğusunda sıcaklıklarda artış bekleniyor.

Pazar günü yurt genelinde sıcaklık değerlerinde yükseliş bekleniyor. Marmara ve İç Anadolu bölgesini yağışlar terk edecek.

REKOR SICAKLIKLAR YAŞIYORLAR

Öte yandan Kuzey Yarımküre 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar ülkeleri bir bir etkisi altına alıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da 20 yılın en sıcak Haziran günü yaşandı. Havanın daha da ısınması beklenirken, Avrupa'da da durum farklı değil.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak Haziran günü oldu. Kentte termometreler 34,7 dereceyi gösterdi. Rusya’nın Meteoroloji Servisi Roshydromet'ten Marina Makarova, "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, Moskova'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz 2010’da, Batı Rusya'nın büyük bir kısmının sıcak hava dalgası ve büyük yangınlara maruz kaldığı dönemde yaşandı. Bu süreçte 38 dereceyi bulan sıcaklıklar yaşanmıştı.

Avrupa da sıcak hava dalgasının etkisi altında. Önceki gün yağan yağmurlarla hava bir nebze serinlese de, BBC'nin uzun vadeli tahminleri, potansiyel bir sıcak hava dalgasının ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle, Temmuz ayının ortasına kadar kavurucu sıcaklıkların geri döneceğini öngörüyor.



