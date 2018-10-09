Hadi bu akşam kullanıcılarına müzik gecesi yaşatacak. Uygulamanın yarışmacılara duyurduğu ipucu sorusu işe şu şekilde: Perküsyon denildiğinde aklınıza ne geliyor? Hep duyarız ama karşılığını bilemeyebiliyoruz. O zaman biz söyleyelim;vurmalı müzik aletleri, ritim amaçlı kullanılan çalgılar. Peki dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismini biliyor muyuz?

CEVAP: BURHAN ÖÇAL

BURHAN ÖÇAL KİMDİR?

25 Nisan 1959 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi. Kariyeri boyunca sayısız konser veren usta sanatçının 14 albümü bulunuyor. Müzik eğitimine çocukluğunda başladı. Babası tarafından çeşitli perküsyon enstrümanları öğrenirken, annesi onu dinsel vokal müzikle tanıştırdı. 24 yaşındayken, müzik çalışmasına devam etmek için İsviçre'ye gitti. 1979'da, ilk kez Zürih Şiir Festivali'nde sahne aldı.

İsviçre'deki ilk yıllarında Pierre Favre ile çalıştı. Piyanist Maria Joao Pires ve gitarist Elliot Fisk (1986) ve Joe Zawinul ve Senfonik Orkestra (1992) ile verdiği konserler müzikal eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Klasik müzik ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, Osmanlı saray müziği ve Türk halk müziği çaldı.

Darbuka da dahil olmak üzere perküsyon enstrümanlarına ek olarak Öçal, divan-saz, tambour ve oud gibi Türk yaylı çalgıları çalabiliyor. Son zamanlarda, piyanist Peter Waters ile Bach'ın “Goldberg Variations” projesini gerçekleştirdi. Perküsyon sanatının yanında sinema ile de ilgilenen Burhan Öçal, 2004'de "O Şimdi Mahkum" filminde "Numan" karakterine hayat verdi.

PERKÜSYON NEDİR?

Perküsyon veya vurmalı çalgı; bagetle, elle veya benzer başka bir çalgıyla vurma, sürtme veya ovma yoluyla ses çıkaran çalgı türüdür. Vurmalı çalgıların insan sesinden sonra en eski çalgı türü olduğu düşünülmektedir. Vurmalı çalgılar müzikte ritim yapısı kurulmak için kullanılır. Ritim, eski Yunancada ‘akış’ anlamına gelmektedir. Değişen uzunlukta vuruşların ortaya çıkardığı ses bütünlükleri ve serileri ritimleri oluşturur. Modern müzikte ritim yapıları, genellikle perküsyon aletleriyle icra edilir.

Perküsyon sözcüğü Latincedeki ‘percussio’ ve ‘percussus’ terimlerinden gelir. Percussio ‘müzikal anlamda dövmek ve çarpmak’ anlamına gelirken; percussus, ‘vurmak’ demektir. Darbuka sözcüğü de benzer bir şekilde Arapça ‘darp’ (vurmak) kökünden gelir. Günümüzde perküsyon kelimesi müzik dışındaki alanlarda da ‘iki birimin birbirine çarparak ses üretmesi’ anlamında kullanılmaktadır. Fakat en yaygın kullanım alanı müziktir. Vurmalı çalgıların tarihi oldukça ilginç tartışmalar yaratmış bir konudur. Özellikle antropologlar ve tarihçilerin taraf oldukları bu tartışmalarda vurmalıların, tarihin ilk müzik aletleri olabileceği vurgulanmaktadır. Genel bir kronoloji oluşturulmak istenirse, insan sesinin ilk müzik enstrümanı olarak algılanması, perküsyon aletlerinin de bir sonraki basamak olarak anılması uygun olacaktır. Müziğin evrimi içerisinde insan sesinden sonraki basamak olarak yer alan perküsyon, ilk örneklerini eller, ayaklar, sopalar, tahtalar ve taşlarla çıkarılan sesler olarak vermiştir. Tarımın gelişmesiyle birlikte yeni teknikler kullanmayı başaran insanlar zamanla aynı enstrümandan farklı tonlar verebilen perküsyon aletleri üretmeyi başarmışlardır.