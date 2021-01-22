Radyometrik tarihleme tekniği kullanılarak Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya2da yerçekimi de bulunmaktadır. Dünya'nın Ay isimli yalnızca bir adet uydusu bulunur.

Dünyanın çevresi kaç kilometredir?

Dünya Güneş'in yörüngesinde ve kendi ekseni çevresinde dönmektedir. Güneş çevresindeki dönüşünü 365,256 günde tamamlar. Bu sürede kendi çevresinde de 366,265 kez dönmektedir.

Dünya'nın kendi çevresinde dönme ekseninde hafif bir eğiklik bulunmaktadır. Bu eğiklik Dünya'da çeşitli mevsimlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Dünya ve uydusu olan Ay arasında bir kütle çekimi bulunur. Bu sayede eksen yönelimi sabitlenmiş olur. Dünya ile Ay arasındaki bu kütle çekimi denizlerde gelgitler meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bununla beraber Dünya2nın dönmesinin kademeli bir şekilde azalmasını da sağlamaktadır.

Dünya yapısı itibari ile yer gezegen grubuna girmektedir. Bu grupta bulunan en büyük gezegen olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca Dünya Güneş Sisteminde bulunan en yoğun gezegen olma özelliğine de sahiptir. Dünya'nın çevresi yaklaşık 40.075 km civarındadır.

Dünya'nın en dış katmanı litosfer olarak adlandırılır. Bu yapı rijit tektonik levhalar ile oluşmuştur. Dünya'nın %29'luk kısmı kıtalar ve adalardan meydana gelmişken geriye kalan kısmı okyanus, akarsu ve göllerden meydana gelmiştir. Bu katman hidrosfer ismi ile adlandırılmaktadır.

Dünya'nın kutup bölgelerinde buzullar vardır. Merkezinde ise iç çekirdek vardır ve bu Dünya'nın manyetik alanını oluşturmaktadır.

Dünya'nın ekvator çapı yaklaşık olarak 12.756,28 km'dir. Yani yaklaşık 12.756.000 metredir. Denizler 361.220.420 km2'dir. Karalar ise 148.847.000 km2'dir. Dünya'nın yüzey alanı 510.067.420 km2'dir. Dünya'nın ekvator çevresi yaklaşık 40.075 km olarak ölçülmüştür.

Dünya'nın oluşumu

İlkel Dünya yaklaşık olarak günümüzden 4.54 milyar yıl öncesinde oluşmuştur. Teoride Güneş Dünya ile Güneş Sistemindeki diğer gezegenlerin oluşmasını sağlamıştır.

Göktaşının yapısındaki silikat ve donmuş buzul sebebi ile kara ve okyanus bölgeleri meydana gelmiştir. Dünya'da uygun koşulların oluşması ile de bitkiler oluşmuştur. Dünya'nın yaşının kayaç yaşı ile ölçülmesi mümkün değildir. Bunun sebebi de Dünya'daki en yaşlı kayaçların bile daha yaşlı kayaçlardan meydana gelmesidir. Günümüzde tespit edilen en yaşlı kayaçlar Grönland bölgesinin batı kısmında yer almaktadır. Bu kayaçlar 4.1 milyar yıl yaşındadır.

Dünya'nın düzgün bir geometrisi bulunmamaktadır. Bunun sebebi de kendi ekseni etrafında eksantrik dönüş yapmasından kaynaklanır. Dünya'nın şekli kutuplardan basık ve ekvatordan daha şişkin bir şekildedir. Bu şekil geoit ismi ile adlandırılır

Dünya'nın kendi ekseninde dönmesi ekvatorun biraz dışarı doğru çıkmasına sebep olur. Bu nedenle ekvatorun çapı, kutuların birleşme çapından 43 km daha fazladır. Ekvatorun şişkin olması sebebi ile yeryüzünün en yüksek kısmının ekvator olduğu söylenebilir.





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