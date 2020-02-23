Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike Hughes roketle yere çakıldı
ABD'de dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un uzaya çıkma denemesi başarısız oldu. Roketle yere çakılan Hughes hayatını kaybetti.
23 Şubat 2020, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un çılgın girişimi sonu oldu.
Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu ispatlamak isteyen Hughes, kendi yaptığı roketi bir kamyonetin arkasındaki rampaya yerleştirdi ve kendisi de rokette yerini aldı. Ancak roket, kalkışından kısa bir süre sonra yere çakıldı ve Hughes hayatını kaybetti.
Daha önce de denedi
Mike Hughes, daha önce de denemelerde bulunmuş, hepsinde başarısız olmuştu. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden Hughes, California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarındada havaya fırlatılarak Mojave çölüne düşmüştü.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN