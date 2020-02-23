Dünya Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike Hughes roketle yere çakıldı

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike Hughes roketle yere çakıldı

Dünya

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen Mike Hughes roketle yere çakıldı

ABD'de dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un uzaya çıkma denemesi başarısız oldu. Roketle yere çakılan Hughes hayatını kaybetti.

23 Şubat 2020, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un çılgın girişimi sonu oldu.

Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu ispatlamak isteyen Hughes, kendi yaptığı roketi bir kamyonetin arkasındaki rampaya yerleştirdi ve kendisi de rokette yerini aldı. Ancak roket, kalkışından kısa bir süre sonra yere çakıldı ve Hughes hayatını kaybetti.

Daha önce de denedi

Mike Hughes, daha önce de denemelerde bulunmuş, hepsinde başarısız olmuştu. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden Hughes, California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarındada havaya fırlatılarak Mojave çölüne düşmüştü.

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