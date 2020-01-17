Onur Binay/posta.com.tr

SQ4D, 175 metrekarelik evin inşasını 3D baskı sistemi sayesinde 48 saatte bitirmeyi başardı. Şirket bunu izin verilmiş en geniş 3D baskılı evi olduğunu iddia etse de Dubai’de 3D baskılı daha büyük bir bina inşa edilmişti. İki katlı binanın kapladığı alan ise 650 metrekareydi.

SQ4D, evi 8 güne yayılmış hâlde 48 saat içerisinde tamamlamayı başardı. Daha önce Meksika’da inşa edilen 46 metrekarelik ev ise 24 saat içerisinde tamamlanmıştı. Şirket, yapı malzemelerinin maliyetinin ise 6 bin dolardan az olduğunu belirtti. İnşa işlemleri ise şirketin Otonom Robotik Yapı Sistemleri (ARCS) isimli aracı tarafından gerçekleştirildi.

SQ4D, S-Squared 3D Yazıcıların bir bölümü ve firma, bu özel projeden sonra uygulanan ARCS teknolojisinde yapılan son iyileştirmelerle, gelecekteki evlere 3D baskı yapmak için harcanan sürenin yarıya indirileceğini iddia ediyor.

Firma ayrıca, betonla inşa etmenin sadece uygun maliyetli değil, aynı zamanda bitmiş ev için yangına ve genel olarak zamanın yıkımına daha dayanıklı olması açısından güvenli olduğunu belirtiyor.

ARCS temelleri, elektrik tesisat kanallarını ve hem iç hem de dış duvarları inşa edebilir. Ayrıca geleneksel inşaat yöntemlerinden çok daha az enerji kullanıyor. Bu nedenle çevre dostu ve işgücü gereksinimleri üç işçiye kadar azalıyor.

İnşaat hızı, 3D baskı teknolojisini kullanan büyük artı noktalardan biri ve eğer SQ4D zaten hızlı olan yapım sürecini iki kat daha hızlı hale getirebilirse, bu ileriye doğru büyük bir adım olacak.



