Dünyanın en büyük drone üreticisi DJI kara listeye girdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada “varlık listesi” adı verilen yaptırım listesine yeni şirketler eklendiğini duyurdu. Çin merkezli 60’tan fazla şirket ülkenin kara listesine girerken, bunların arasında popüler drone üreticisi DJI ve yonga üreticisi SMIC dikkat çekiyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre bu hareketin arkasında “DJI’ın Çin hükümetine Sincan eyaletindeki Müslüman gözaltı kamplarında kullanılmak üzere insansız hava araçları ve diğer teknolojileri sağlaması” yer alıyor

Ticaret için lisans alma zorunluluğu getiren kısıtlama, Amerika merkezli olmayan fakat ABD teknolojileri kullanan şirketlere kadar genişletilebiliyor.





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