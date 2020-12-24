Bilim & Teknoloji Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Alibaba hakkında soruşturma başlatıldı

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Alibaba hakkında soruşturma başlatıldı

Bilim & Teknoloji

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Alibaba hakkında soruşturma başlatıldı

Çin, dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Alibaba hakkında tekelcilik iddiasıyla soruşturma başlattı. Şirket yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.

24 Aralık 2020, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.

SAMR tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.

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Ant Grup'tan yapılan açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş birliği yapılacağı bildirildi.

SAMR'ın bu adımı iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızla büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu. SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırmıştı.

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