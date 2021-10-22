LaLiga’nın iki güçlü şampiyon adayı Barcelona ve Real Madrid, Pazar günü dünya futbolunun en büyük rekabeti olarak kabul edilen El Clasico’da kozlarını Camp Nou’da paylaşacak. LaLiga’nın Türkiye’deki yayıncısı D-Smart gün boyu yayınlar, özel röportajlar ve sürpriz konuklarla sizlere unutamayacağınız bir futbol keyfi yaşatacak. Koeman önderliğinde çalkantılı bir sezon başı yaşamasına rağmen toparlanan ve 8 maçta 15 puan toplayan Barcelona, sakat yıldızları Ansu Fati ve Aguero’nun dönmesiyle hücum hattında opsiyonlarını arttırırken, Depay, Frenkie De Jong, Busquets, Alba, Ter Stegen gibi önemli isimleriyle seyircisi önünde kazanmak istiyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve maç eksiğiyle 17 puanla ikinci sırada bulunan Ancelotti liderliğindeki Real Madrid ise, geçtiğimiz sezon iki maçta da mağlup ettiği ezeli rakibine karşı Benzema ve Vinicius Jr’nin formuna güveniyor. Courtois, Hazard, Modric, Valverde, Casemiro gibi deneyimli isimler Real Madrid adına her an maçın seyrini değiştirebilecek diğer yıldızlar. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’i mağlup eden Barcelona ile Shakhtar deplasmanında 5 golle rahat kazanan Real Madrid’in buluşması saat 17.15’te başlayacak.

D-Smart ve LaLiga işbirliğiyle El Clasico’ya özel İstanbul’da Pazar gün boyu etkinlikler düzenlenirken, spor dünyasının önemli isimleri özel konuklarla El Clasico’yu birlikte seyredecek. Yıllarca Barcelona’nın gol yükünü çekmiş ve yolu ülkemizden de geçmiş Samuel Eto’o ve Real Madrid’de kaptanlık mevkiine kadar yükselmiş, ülkemizde futbolcu ve antrenör olarak çalışmış Guti, etkinliğin konukları olarak ülkemize gelirken, defalarca yaşadıkları El Clasico heyecanını D-Smart izleyenleri için yorumlayacak.

Saat 15.30’da Guti ve Eto’o nun açıklamalarıyla başlayacak ‘Maç Önü’ programında 16.00’dan itibaren D-Smart stüdyolarında Aykut Aydın, Melih Gümüşbıçak ve Engin Kehale sizi dev maça hazırlarken, 17.15’te nefesler tutulacak ve El Clasico coşkusu start alacak. Futbol tarihinin en önemli rekabetini, önemli konuklar, sürpriz hediyeler ve yıldızlarla birlikte D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde bu coşkuyu yaşayabilmeniz için D-Smart GO’da izleyebilirsiniz.