Bilim & Teknoloji Dünyanın en büyük gezegen evi Şanghay'da açılıyor

Dünyanın en büyük gezegen evi Şanghay'da açılıyor

Bilim & Teknoloji

Dünyanın en büyük gezegen evi Şanghay'da açılıyor

Dünyanın en büyük planetaryumu yani gezegen evi, yaklaşık 58 bin metrekare üzerine kurulu olacak şekilde Çin'in Şanghay kentinde açılıyor.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 58.600 metrekarelik bir alanı kaplayan müze, Şanghay’da bulunuyor.

Müzede 8K ultra yüksek çözünürlüklü kubbe tiyatrosu ve çeşitli temalara sahip sergi alanları bulunuyor. Ay, Mars ve Vesta'dan gelenler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 meteorit içeren koleksiyonların yanı sıra Isaac Newton, Galileo Galilei ve Johannes Kepler'in orijinal eserleri de dahil olmak üzere 120'den fazla eser sergilenecek.

Ziyaretçilerin etkileşimli bir şekilde astronomi ve bilim hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için veri görselleştirme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve biyometri gibi teknolojiler de burada yer alıyor.

Planetaryum nedir?

Gök cisimlerine ait yapay olarak hazırlanan görüntülerin, özel yansıtıcı ve efekt kullanarak, kubbe halinde bulunan tavanlara yansıtarak gösterilen salonlara planetaryum ismi verilmektedir. Gezegen evi olarak da anılan bu planetaryum daha eğlenceli daha kalıcı bir eğitim olarak bilinmektedir.

Türkiye'de nerelerde planetaryum var?

Konya, Kayseri, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Samsun, Ankara, İzmir, Elazığ, İzmit, Van, Amasya, Manisa ve Adana olmak üzere bir çok ilimizde planetaryum bulunmaktadır. Bilim merkezleri adı altında bulunan bu merkezler oldukça sevilmektedir.

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