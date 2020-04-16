İki şirketin, insanlar üzerinde aylar içinde denemelerine başlanabilecek yüksek teknolojili bir aşı üzerinde birlikte çalıştıkları kaydedildi.

İki şirketin güçlerini birleştirmesi önemli görülüyor, çünkü iki şirket böylece aşı bulunduğu takdirde dünya genelinde gerekebilecek yüz milyonlarca dozu üretme kapasitesine sahip olacak.

Üzerinde çalışılan aşı, Sanofi'nin grip aşısını yaparken kullandığı mevcut DNA temelli teknolojiye dayanıyor.

Vorona virüs vücudu işgal ettiğinde, bağışıklık hücreleri antikor üreterek yanıt veriyor. Bu antikorlar, yabancı işgalcinin üzerindeki antijen adı verilen belirli yapılara yapışıyor. Covid-19 vakalarında antijen dışındaki dikene benzeyen proteinler.

Sanofi, bu proteinin genetik dizilimini çözen bir DNA kesitini sentezledi. Bu DNA laboratuvarda zararsız bakteriye zerk edildiğinde, aktif corona virüsün kendisini değil, bu antijenin küçük kopyalarını üretiyor. Böylece, hastalığa yol açmadan bir antikor tepkisinin tetiklenmesi umuluyor.

GSK de daha güçlü bir antikor tepkisi tetiklemek için aşıya karıştırılabilecek bir adjuvanla (artırıcı) katkıda bulunuyor. Böylece bir kişi için gereken dozun dört kart azaltılabileceği ve gerekli aşıların üretim hızının yükseltilebileceği düşünülüyor.











