Türkiye Dünyanın en büyük konteyner gemisi "MSC Oscar" Tekirdağ'a geldi

Dünyanın en büyük konteyner gemisi "MSC Oscar" Tekirdağ'a geldi

Türkiye

Dünyanın en büyük konteyner gemisi 'MSC Oscar' Tekirdağ'a geldi

Dev konteyner gemisi MSC Oscar, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldi. Dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında yer alan "MSC Oscar" Asyaport Limanı'na yanaştı.

22 Mayıs 2020, Cuma 16:27 Son Güncelleme:
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Limanın planlama müdürü Gökmen Azatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MSC Oscar'ın inşa edildiği 2015'te boyut ve taşıma kapasitesi bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu sınıftaki gemilerin tam dolu olarak Türkiye'de sadece Asyaport Limanı'na yanaşabildiğini belirten Azatlı, "Gemi, Uzak Doğu bağlantılı çalışan bir yük gemisi. Bir önceki limanı İstanbul'du. Buradan da Pire Limanı'na geçip yüklerini aldıktan sonra Uzak Doğu'ya hareket edecek. Limanımızda ortalama 5 bin 100 konteyner elleçlemesi yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 tahliyesi var." dedi.

MSC Liman Acente Hizmetleri Müdürü Volkan Aytaç ise MSC Oscar'ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ardından Azatlı, gemi kaptanına plaket verdi.

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