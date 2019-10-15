Dünyanın en büyük sahte rekoru: Eliud Kipchoge

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Neden teknik başarı?

Eliud Kipchoge, 42 metrelik maratonu 1 saat 59 dakika 40 saniyede koşarak büyük bir başarıya imza attı. Kondisyon ve konsantrasyon açısından kusursuz bir rekordu.

Fakat bu rekorun gerçek bir rekor olmamasına neden olan birçok sebebin başında gelen şeyse, Kipchoge'nin temposunu ayarlayabilmesi için onunla beraber 41 tavşan atletin koşması.

Kipchoge'nin rekoru eşi benzeri görülmemiş bir planlama ve destek içeren, tamamen teknik bir başarı. Yani tamamen yardım alarak kırılmış bir rekor.





Mükemmelliyetçilik fantezisi

Kipchoge'nin maratonu 2 saatin altında koşabilmesi için bütün imkanlar en ince ayrıntısına kadar planlanarak sunuldu.

Nike'ın Vaporfly koşu ayakkabısının piyasaya çıkmamış bir modeli, maratonculara eşsiz bir şekilde hız kazandırıyor ve Kipchoge'de bu model vardı.

Koşu için seçilen bölge de önemliydi. Deniz seviyesine yakın olan Tuna Nehri boyunca dümdüz bir alan seçildi. Bu alan içerisinde mümkün olan en müsait güzergahlar işaretlendi.









Kipchoge'ye ve diğer tavşan atletlere doğru hızda olup olmadıklarını göstermesi için bir otomobil, önündeki lazer ışıklarıyla beraber onlara eşlik etti.

Organizatörler, Kipchoge'nin rüzgardan etkilenmemesi için doğru hava şartlarında koşmasını sağlamak amacıyla 8 günlükı bir takvim çıkardı ve en doğru gün seçildi.

Kısacası rekabetsiz bir yarışta, tüm şartların insan eliyle en iyi duruma getirildiği bir ortamda ve işin en zor kısmı olan tempo ayarlama konusunda büyük yardım alarak kırılan rekor, maratonun ruhuna aykırı. Bu nedenle spor tarihine geçen gerçek bir rekor olmak yerine, sadece Guinness'e girmiş bir rekor olarak kalacak.









Atletizm Federasyonu rekoru tanımadı

Tüm bu sebeplerden ötürü Kipchoge'nin rekoru, Uluslararas Atletizm Federasyonu tarafından tanınmadı.

Federasyon kayıtlarına geçen asıl rekorsa yine Kipchoge'ye ait. 34 yaşındaki Kenyalı atlet, geçen sene Berlin Maratonu'nda 2 saat 1 dakika 39 saniyelik koşusuyla dünya rekoru kırmıştı.

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